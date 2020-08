CEI: vereador diz que houve invasão de poderes

A votação do projeto que altera a lei autorizativa do empréstimo dos R$ 29 milhões ocorreu sem que a CEI (Comissão Especial de Inquérito) concluísse seus trabalhos. Mesmo assim, o relatório conclusivo será apresentado nos próximos dias, segundo o relator Fábio Aparecido Luduvirge Fileti, o Fabinho (PSDB).

De acordo com ele, uma cópia do relatório será enviada ao Ministério Público, a fim de que o órgão tome ciência dos erros cometidos pela Prefeitura e pela Caixa Econômica Federal. “Estou dentro do prazo regimental para concluir o relatório e ele mostrará os diversos erros cometidos no processo, sendo alguns primários e todo esse material será enviado ao Ministério Público”.

O vereador citou que foi verificado até erro de digitação no contrato assinado entre a Prefeitura e a Caixa Econômica. O número que consta da lei no contrato não é o mesmo que os vereadores teriam que analisar para que a garantia fosse alterada. “A lei dessa magnitude não passou pela Secretaria de Negócios Jurídicos e, por isso, veio com esses erros que geraram tantas dúvidas. Falta de competência de alguns secretários e principalmente do prefeito”, criticou.

Fabinho disse que irá denunciar a invasão de poderes, uma vez que o prefeito Walter Caveanha (PTB) se comprometeu em alterar a lei perante a instituição financeira. “Ele (prefeito) se compromete a alterar a lei, sendo que ele não vota nessa Casa. Não tem respeito pelos poderes”, enfatizou.

Além dos erros e falhas que serão apontados no relatório, Fabinho disse que a Prefeitura ‘esqueceu’ na gaveta o contrato por quase um ano e só depois que foi correr atrás do prejuízo. “Foram 11 meses após o contrato ter sido assinado e a lei ficou na gaveta, esquecida. Só viram no momento que foram pagar a primeira medição. Daí, saíram correndo. Mas qual o motivo de ter segurado na gaveta essa lei?”, questionou o vereador.

Fabinho analisou que a paralisação das obras ocorreu por incompetência da Administração Municipal. “Nós não podemos ser responsáveis pela falta de competência do Executivo. O relatório vai para o Ministério Público que poderá tomar providências”, finalizou ao comentar que votou pela mudança na lei, a fim de que as obras pudessem ser retomadas sem prejuízo à toda a população.