Centro de saúde: Reforma do imóvel é orçada em R$ 140 mil

É previsto ainda para o mês de agosto o início da reforma do Centro de Saúde, à Rua Isalino Lealdini, via paralela à Avenida dos Trabalhadores. Como o imóvel tem muitos problemas na cobertura, será feita a troca do telhado e do forro de PVC, além de reparos no piso, troca de revestimentos e pintura. O serviço foi orçado em R$ 140 mil.

Segundo o secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, ele acertará com a secretária de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, a data de início da reforma, sendo que a ideia é que seja realizada sem a necessidade de interrupção dos serviços do Centro de Saúde. “Acredito que será possível conduzir desta forma”, justifica.

A licitação, que aconteceu na segunda-feira (20), teve como vencedora a empresa DJR. O prazo para a conclusão da obra é de cinco meses após a assinatura da ordem de serviço. O início da reforma ainda depende do prazo dos trâmites regimentais.