Centro Dia do Idoso suspende atividades a partir de 5ª

O Centro Dia do Idoso suspende as atividades a partir desta quinta-feira (19), conforme informou a secretária de Promoção Social, Mariana Martini. A medida visa combater o avanço do novo coronavírus e será tomada depois de orientação geral aos familiares que acontecerá nesta quarta-feira (18). Isto porque, é preciso que as famílias se organizem para cuidar destes idosos.

Cerca de 30 idosos são assistidos diariamente pelo Centro Dia do Idoso que oferece serviços de atividades de convívio, acolhida, escuta, articulação com a rede socioassistencial, construção de plano individual e/ou familiar de atendimento, palestras, eventos, grupos socioeducativos e reuniões com as famílias.

O público atendido é formado por idosos em situação de vulnerabilidade ou risco social, independentes ou semi-independentes, cujos familiares trabalham ou estudam e, por isso, não podem fornecer cuidados necessários de maneira integral a eles.

O Centro Dia do Idoso está localizado à Rua Amélia Armani de Oliveira, 400, Jardim América.