Centros Esportivos: Policiamento é reforçado para coibir tráfico

A Guarda Civil Municipal está intensificando o policiamento em alguns centros esportivos da cidade que mesmo fechados estão sendo frequentados por usuários de drogas. Inicialmente, o policiamento especial, iniciado na última quarta-feira (7), está sendo feito pela equipe do Canil nos Centros Esportivos “José Suzigan”, o Beira-Rio, que fica na Vila Paraíso, “Alcides Macena Maria”, o Pelezão, no Jardim Ypê II, “Waldemar Ferrari”, no Jardim Santa Terezinha II e na Praça da Juventude, no Jardim Vitória.

De acordo com o comandante Claudemir Adorno da Costa, a operação atende a um pedido da Secretaria de Esportes e já iniciou com a apreensão de crack, maconha e cocaína, no Centro Esportivo “Beira-Rio”. “As averiguações serão feitas para que os centros esportivos fiquem principalmente para as pessoas de bem”, pontuou o comandante.

Adorno também informou que não definiu um prazo para realizar o policiamento intenso nos centros esportivos. Vale lembrar que os centros esportivos da cidade seguem fechados por conta da pandemia, sendo que a previsão é de que eles sejam reabertos na próxima fase do Plano São Paulo, a fase verde. (RL)