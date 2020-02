Cerâmica Clube terá três noites e duas matinês no “Carnaval Folia”

O Cerâmica Clube não deixará a festa mais tradicional do Brasil passar em branco e programou três noites e duas matinês para o “Carnaval Folia 2020”. Todos os eventos são gratuitos para os associados e têm venda de ingressos para visitantes.

Aliás, a diversão começou ontem (21), como a Noite da Marchinha – Abrindo o Carnaval e Relembrando os Velhos Tempos! Hoje (22), a partir das 21 horas, a noite será animada por Paulinho do Cavalo, André Kalamy e Bia Moraes.

No domingo (23) é dia de diversão para a garotada com a matinê que começa às 15 horas. A animação fica por conta da André Kalamy e Bia Moraes. A matinê se repete na terça-feira (25), também a partir das 15 horas, e com premiação das melhores fantasias.

Na segunda-feira (24), a partir das 21 horas, acontece a terceira e última noite do “Carnaval Folia”, também com Paulinho do Cavalo, André Kalamy e Bia Moraes. Haverá premiação para blocos e fantasias.

Os ingressos para visitantes são vendidos a R$ 30 (bailes noturnos), sendo o acesso proibido para menores de 14 anos. Nas matinês os visitantes adultos pagam R$ 20 e as crianças R$ 10 (até 12 anos).