Ceramistas: Eleição para diretoria tem chapa única

O atual secretário geral do Sindicato dos Ceramistas, da Construção Civil e do Mobiliário de Mogi Guaçu e Região, Jair Silvestre, encabeça a chapa única para a diretoria 2021/2025. A eleição será dias 10, 11 e 12 de novembro. O atual presidente Paulo de Tarso Ferreira segue na diretoria, mas na função de tesoureiro.

O sindicato abrange 11 categorias e soma 1.200 associados. Têm direito ao voto aqueles em dia com a contribuição sindical e associado há, no mínimo, três meses. Os aposentados também podem votar. Haverá urna fixa na sede do sindicato, à Rua Luiz Américo Caveanha, 90, Centro, e outras itinerantes nas cidades de São João da Boa Vista, Itapira e Conchal.

A chapa é formada por 20 integrantes, sendo oito deles novos membros, conforme adiantou Jair destacando que é importante unir experiência a novas ideias. “Alguns integrantes saíram no decorrer desses anos e em comum acordo optamos por trazer pessoas novas”, comenta Jair pontuando que a chapa conta também com aposentados.

Entre as propostas da nova diretoria estão melhorar as instalações do clube de campo e ampliar os convênios. “Precisamos sempre pensar em melhorar a oferta de lazer e de serviços aos associados. É um trabalho que a atual diretoria faz e que terá continuidade”, pontua o sindicalista. Mas, para ele, o principal desafio de sua gestão será lidar com a nova lei trabalhista que, segundo Jair, pretende afastar o trabalhador do sindicato quando permite, por exemplo, homologação sem envolvimento do setor.

“Será um grande desafio manter os direitos trabalhistas diante deste novo cenário porque tínhamos conquistado muito para o trabalhador. E não pretendemos abrir mão de tudo isso”, analisa Jair. Saúde e segurança também estão elencadas como metas da nova diretoria. E uma delas é levar ao futuro prefeito a proposta de instalar em Mogi Guaçu o Cerest (Centro de Referência de Saúde do Trabalhador) que, além de atender diretamente o trabalhador, serve como uma fonte geradora de conhecimento, ou seja, tem condição de indicar se as doenças ou os sintomas das pessoas atendidas estão relacionados com as atividades que elas exercem, na região onde se encontram. “Há verba no Governo Federal para o Cerest, mas a Prefeitura precisa fornecer a mão de obra”, observa Jair.

A equipe do Cerest também pode visitar as empresas e apontar quais melhorias podem ser feitas para evitar danos à saúde do trabalhador, ou seja, atuando ainda na prevenção. A nova diretoria assume em 2021 e permanece à frente do sindicato por cinco anos.

CERÂMICA

Apesar de ser conhecido como Sindicato dos Ceramistas, setor que não tem mais grande representatividade em Mogi Guaçu, Jair comenta que, apesar disso, o órgão abrange 11 categorias, incluindo construção civil (fábrica de blocos, marmoraria, setor de pintura e gesso), mobiliário (marcenarias), entre outros. “Já fomos a Capital Cerâmica, agora, só resta uma pequena empresa do setor que emprega cerca de nove funcionários”, menciona.

Por outro lado, o sindicalista atenta que a construção civil nunca esteve tão forte e cresce a olhos vistos, especialmente em tempo de pandemia. Daí, a necessidade de pensar cada fez mais nas questões de saúde, segurança e direito do trabalhador.