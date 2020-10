Chácaras Alvorada receberá iluminação

A Estrada Municipal Vereador Otávio Liberato Del Judice receberá iluminação. Trata-se da principal via das Chácaras Alvorada. A licitação está aberta e as propostas serão conhecidas no dia 20 de outubro.

O projeto prevê a instalação de 62 luminárias de led, todas com acionamento individual, sendo 24 em postes novos na estrada municipal e outras 38 luminárias em postes e braços existentes nas Ruas Pierina Uzam Barufi, Avenida Antônio Escavanaque e Rua Joaquim Rodrigues da Silva.

De acordo com descrição da justificativa da obra, a melhoria será realizada na principal avenida do bairro e visa oferecer segurança, além de conforto de acesso de circulação e locomoção no escuro.

O valor estimado para o serviço é de R$ 188 mil.