Chico Mendes: sem repasse de verba, início de obra é adiado

A Secretaria de Obras e Viação optou por não dar ordem de serviço porque não houve repasse do recurso federal

Foi adiado o início da reforma do Parque Chico Mendes, no Jardim Bandeirantes. O serviço começaria esta semana, mas foi pausado porque ainda não houve o envio da verba por parte do Ministério do Turismo. A Construtora YFC, de Águas de Lindóia, foi a vencedora do processo licitatório. As melhorias são orçadas em R$ 351 mil e a empresa lindoiense foi a única a participar da licitação.

Segundo o secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, ele optou por não dar a ordem de serviço à empresa porque o Ministério do Turismo não enviou nenhuma parte do recurso. “Quando derem ok, eu começo”, disse lembrando que o recurso para a reforma é proveniente de emenda parlamentar do então deputado federal Nelson Marquezelli (PTB).

O projeto prevê a construção de quiosques, pontes para pedestres, reforma na portaria, reformas nas instalações hidráulicas e elétricas. Serão investidos R$ 315 mil provenientes da emenda parlamentar e contrapartida de pouco mais de R$ 35 mil da Prefeitura.

O Parque Chico Mendes está fechado ao público há mais de 10 anos.