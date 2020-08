Chico Mendes: Tem início a reforma orçada em R$ 350 mil

Prazo para conclusão do serviço é de seis meses; local tem mais de 30 mil metros² e é considerado uma APA

Foi iniciada a reforma do Centro de Educação Ambiental Francisco Mendes, popularmente chamado de Parque Chico Mendes, localizado no Jardim Bandeirantes. O serviço estava previsto para ser começado em junho, ou seja, logo após a conclusão do processo licitatório, mas houve atraso no repasse do recurso por parte do Ministério do Turismo.

A Construtora YFC, de Águas de Lindóia, foi a vencedora do processo licitatório. As melhorias são orçadas em R$ 351 mil. O prazo para a execução da reforma é de seis meses.

No local, será feita a reforma da portaria, construção de quiosques, construções de pontes, sendo uma de madeira e uma ecopassarela, piso em cascalho lavado e o local será acessível para PNE (Portadores de Necessidades Especiais). O custo total será de R$ 350 mil, sendo que destes R$ 315 mil são de convênio federal e R$ 35 mil provenientes de contrapartida da Prefeitura.

“Vai ter rampas de acesso, reforma da portaria, enfim, vai dotar o parque de toda infraestrutura para visitantes com instalação elétrica, hidráulica, muro de arrimo, pontes, uma reforma geral”, detalha o secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli.

O secretário lembra que, em 90, foi ele quem executou toda a obra do Chico Mendes criando os espaços para bichos e, hoje, voltou para que ele reforme. “É um local muito bonito e certamente a população da Zona Sul vai se beneficiar muito com isso”, pontuou.

O Parque Chico Mendes está fechado para visitação desde 2006. E em 2009, parte dos animais que vivia em cativeiro foi remanejada para zoológicos. Das espécies remanescentes, restam apenas animais de pequeno porte e aves de vida livre, incluindo as transitórias, como cotias, pavões e saguis.

Em maio de 2012, 11 animais foram remanejados para o zoológico do Parque Ecológico Mourão, em Leme, entre eles três veados catingueiros, um jacaré do papo amarelo, um quati, um gato do mato, um cachorro do mato e corujas de orelha e marrom.

O local tem mais de 30 mil metros² e caracteriza uma APA (Área de Preservação Ambiental) por possuir, além da vegetação natural, uma nascente que forma três lagos.