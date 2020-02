Chuva arrasta ponte e idoso morre em acidente – Veja Vídeo

A chuva forte e contínua elevou o nível do Córrego dos Mascastes, no distrito de Martinho Prado Junior, e arrastou a ponte por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira (27). O motorista do caminhão/caçamba placas BWG 4507 de Conchal, que seguia pela Estrada Vicinal Afonso, no sentido a Mogi Guaçu, não teria avistado o ocorrido, avançou e caiu no córrego. A caçamba estava carregada de areia e a cabine ficou prensada no barranco. O motorista morreu no local.

Os homens do Corpo de Bombeiros fazem uso de várias ferramentas para retirar as ferragens do motorista. A GCM (Guarda Civil Municipal) e a PM (Polícia Militar) estão no local. A equipe da SOV (Secretaria de Obras e Viação) fará a interdição da via, permitindo apenas o acesso de quem reside ou trabalhe na região. Sem a ponte, para chegar ao distrito é preciso seguir por Conchal ou pela Chácaras Alvorada.

O documento do caminhão está em nome de Antônio Coraini. Um sobrinho dele, Luiz Fernando Coraini esteve no local e acredita que o tio estava ao volante. Antônio Coraini tinha 80 anos, residia em Conchal e fazia frete.