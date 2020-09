Ciclista fica gravemente ferido ao ser atropelado

Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta segunda-feira (7), na Avenida Padre Jaime, na Vila Ricci, deixou um ciclista, de 59 anos, com ferimentos graves.

Tarcísio Donizete de Oliveira andava de bicicleta na avenida quando foi atingido por um Fiat/Pálio que seguia a via sentido à Avenida Brasil. As causas do atropelamento são desconhecidas e será apurada pela polícia.

Equipes de socorro do Resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e Oliveira foi levado para a Santa Casa, onde passa por cirurgia.

A Polícia Militar esteve no local do acidente e fez o registro da ocorrência.