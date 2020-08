Cinco mortes foram registradas no decorrer desta semana

No decorrer desta semana, de segunda (10) a sexta-feira (14), foram registradas cinco mortes em decorrência da Covid-19, além de 82 novos casos da doença. Os dados constam dos relatórios elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta sexta-feira (14), foram confirmados 24 casos novos e o óbito de dois homens, um com 66 anos e outro de 64, ambos com comorbidades, ou seja, outras doenças pré-existentes. Com isto, o total de casos positivos chegou a 1.921. Há 27 pacientes internados, sendo 10 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Os outros três óbitos foram confirmados na quarta-feira (12) e são referentes a dois homens, um de 54 anos e outro de 61 anos, sem histórico de comorbidades, e um homem de 68 anos, com comorbidades. O relatório desta sexta-feira (14) aponta ainda que há 27 pacientes no aguardo do resultado de exames.