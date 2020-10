Cinemas: Reabertura é autorizada pela Prefeitura

A semana foi de boa notícia para os cinéfilos, pois foi permitida a reabertura dos cinemas em Mogi Guaçu. A retomada da atividade acontece após mais de 30 dias da região de São João da Boa Vista, a qual a cidade pertence, na fase amarela do Plano São Paulo e sob as regras definidas pela Visa (Vigilância Sanitária).

Com a autorização, o Cineflix do Buriti Shopping retomou as atividades na última quinta-feira (22) e divulgou a programação com sete filmes em cartaz. Vale lembrar que nem todos os filmes em exibição são lançamentos. Já o Cinemark do Shopping Boulevard Rio prepara a retomada para a próxima quinta-feira (29).

O protocolo foi exposto aos representantes dos cinemas em reuniões realizadas com a coordenadora da Visa, Vivian Delalibera de Souza Custódio. “Foram duas reuniões com os representantes que se comprometeram a cumprir as normas de funcionamento”, observou. O encontro teve ainda a finalidade de esclarecer dúvidas e detalhar as regras para reabertura.

Entre as regras a serem cumpridas estão obrigação de controle de acessos, assentos marcados, distância mínima de um metro e meio nas filas e assentos (exceto quando for pessoa da mesma família), aferição da temperatura, escalonar as saídas das sessões por fileiras e prever intervalo entre as sessões para higienização dos ambientes. “O consumo de alimentos e bebidas somente quando o cliente estiver em seu assento”, atenta Vivian.

Os cinemas devem funcionar com 40% da capacidade, sendo o tempo máximo de operação de 10 horas diárias e com o encerramento das atividades às 22 horas. Além disso, é obrigatório uso de máscaras em todos os ambientes.

Cineflix reabre com sete filmes em cartaz

Scooby – O Filme – Sala 4

Todos os dias às 14h40,16h40 e 18h40

A Ilha da Fantasia – Sala 5

Todos os dias às 18h35 e 20h55

Armas em Jogo – Sala 4

Todos os dias às 20h40

40 Dias: O Milagre da Vida – Sala 2

Todos os dias às 16 horas

Os Novos Mutantes – Sala 1

Todos os dias às 15 horas, 17 horas, 19 horas e 21 horas

Os Novos Mutantes – Sala 2

Aos sábados e domingos às 14 horas, às 18h30 e às 20h30

Demais dias às 18h30 e 20h30

Os Novos Mutantes – Sala 3 (Legendado)

Todos os dias às 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Como Cães & Gatos 3: Peludos Unidos

Todos os dias às 14h35 e às 16h35

*Programação de 22 a 28 de outubro