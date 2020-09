Cláudia e Márcio repetem a dobradinha de 2016

O MDB foi o primeiro a realizar sua convenção e confirmar os nomes da chapa da situação em busca da reeleição

A convenção do MDB confirmou a chapa majoritária que irá disputar a Prefeitura de Estiva Gerbi nas eleições do dia 15 de novembro. O evento online foi realizado no plenário da Câmara, na última segunda-feira (31), início do prazo das convenções partidárias. A prefeita Cláudia Botelho (MDB) e o vice-prefeito Márcio Pavan (Solidariedade) irão repetir a dobradinha de 2016 e são pré-candidatos novamente. A coligação é formada por 12 partidos: MDB, Solidariedade, Republicanos, PTC, PT, PSC, PSB, Progressistas, Podemos, PMN, Cidadania e PDT com o slogan “Juntos de novo com a força do povo”. Em 2016, a professora Cláudia Botelho venceu o pleito com 3.882 votos, ou seja, com 57,37% dos votos válidos. Agora, o grupo busca a reeleição e, durante a convenção, destacaram a importância da continuidade do Governo Municipal.

O vice-prefeito Márcio Pavan, agora pré-candidato, comentou sobre algumas das ações que estão sendo realizadas pela atual gestão e que não podem ser paralisadas e citou as melhorias nas áreas da Educação e da Saúde. O pré-candidato a vice-prefeito também comentou sobre a política do ódio que já impera durante a pré-campanha. “Se for preciso levarmos mais flechadas em nome da boa ação, com certeza, levaremos. E não temos medo de agressões, porque eu aprendi que onde existe a falta de planos, que é o caso do nosso adversário, impera o ódio, a ira. A gente não vê uma ação deles falando eu vou fazer isso ou aquilo. Até porque já tiveram o seu período e foi um fiasco”, declarou.

Os líderes partidários discursaram durante a convenção e a maioria ressaltou as notícias falsas que já circulam pela cidade e que o pleito deve ser, novamente, marcado pelas fake news. “O nosso grupo vai manter a disputa em alto nível. É importante enfatizar que esse grupo tenha a missão de fazer uma política com p maiúsculo”, enfatizou Márcio Pavan.

A prefeita Cláudia Botelho, agora pré-candidata à reeleição, ressaltou que o melhor investimento que um político pode fazer é nas pessoas. “É por isso que nós estamos trabalhando fortemente na Educação e na Saúde. Nós sabemos que para tudo a saúde é em primeiro lugar. A saúde é primordial e nós temos que cuidar do povo como cuidamos de um filho”, destacou.

Cláudia lembrou das reclamações que ouvia da população com relação à falta de médicos em Estiva Gerbi e que, nos últimos quatro anos, esse cenário mudou. “A cidade ganhou vida, a cidade renasceu, a cidade é outra e mudará muito mais. A gente tem que ter dentro da gente a chama sempre acesa, a chama da luta, a chama da conquista, a chama da busca e é isso que nos torna melhores que outros políticos”, enfatizou.

Cláudia Botelho foi vereadora em Estiva Gerbi entre 2005 e 2008.

Oposição

A oposição tem dois pré-candidatos que também concorrerão ao Executivo. O ex-prefeito Rafael Del Judice (PTB) confirma sua pré-candidatura a prefeito durante a convenção do grupo no próximo domingo (13), a partir das 9h00, na Câmara Municipal. Rafael foi prefeito de Estiva Gerbi no período entre 2009 e 2016 e diz que está preparado para a nova disputa. “Além de perceber que existe uma aceitação entre a população, tem o quadro que a cidade está vivendo hoje. É preciso uma mudança. A cidade regrediu”, comentou com a Gazeta ao informar que o pré-candidato a vice-prefeito será definido durante a convenção. Além do PTB, o grupo é formado pelo PSDB, PV e PSD.

O professor Josué Carvalho (PL) e a pedagoga Daniela Miranda (PL) irão pela primeira vez disputar o Executivo. A chapa pura será confirmada duratante a convenção do partido no dia 14 de setembro, às 20h00, na Câmara. Josué foi candidato a vereador nas eleições de 2016 obtendo 182 votos, quando foi o 10º mais votado na cidade. “Fui o 10º mais votado e não entrei porque são nove vagas”, comentou ao afirmar que quer ser uma opção para o eleitorado. “É um sonho que eu tenho de cuidar da cidade. Sou uma opção para os moradores”.