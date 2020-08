Colégio Objetivo: Opção de retorno caberá às famílias

Vitor Ferreira comenta que a escola não parou durante a pandemia e o retorno é aguardado

No Colégio Objetivo a volta às aulas presenciais não será imposta aos alunos, pois a diretoria reconhece as variáveis nas famílias, entre as quais, pessoas em grupos de risco para a Covid-19, por exemplo. Com isto, caberá aos pais optarem por este retorno, sendo que as unidades estão prontas com o suporte físico para esta retomada àqueles que desejarem que ocorra desta forma. As aulas online prosseguirão com a oferta desta ferramenta de ensino aos alunos do infantil ao ensino médio.

Isto porque, o vice-diretor das unidades Mogi Mirim e Mogi Guaçu, Vitor Rafael Nunes Ferreira, destaca o sucesso do ensino online, o que ressalta ter sido resultado desta parceria importante com as famílias. Com isto, fica mantido o ensino online para aqueles cuja família ainda não se sinta confortável para a retomada das aulas. “Não paramos um único dia e, desde o primeiro momento da pandemia iniciamos com o ensino online que já é uma ferramenta usada no cursinho pré-vestibular. Ampliamos para toda a escola. Tanto que, neste momento, estamos em férias”, explica.

Com isto, Vitor pontua que a família não sentiu desamparo ou aquele sentimento de “ano perdido”, porque toda a escola se empenhou em trabalho alinhando frente à esta nova realidade. “Tanto que nossa evasão foi bem pequena e estamos em período de rematrícula com 50% dos alunos rematriculados para 2021, o que, para nós, é uma confirmação do trabalho apoiado pela família”, ilustra.

O educador atenta ainda que as aulas passaram também a ser para a família, pois os pais estão acompanhando o online. No caso dos pequenos, ou seja, do ensino infantil, o ensino online desmistificou aquela máxima de que a criança ia para escola apenas para brincar. “Além disso, os pais estão entendendo mais o que é inclusão e como as professoras lidam com esta questão em sala de aula”, atenta. Vitor comenta que, além das aulas online, os pais têm os momentos de orientação individual.

Diante deste sucesso das aulas online, Vitor reforça a importância do apoio à família e atenta que as unidades do Objetivo estão também preparadas do ponto de vista da estrutura física baseada nos protocolos. “Mesmo porque a escola não parou porque seguimos com atividades internas e temos professores que estão na escola preparando suas aulas”, sinaliza. Totens de álcool em gel e tapetes sanitizantes já foram adquiridos e estão em uso.