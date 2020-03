Colheitadeira quebra e interdita trânsito na Avenida Brasil

Uma máquina colheitadeira quebrou na Avenida Brasil, sentido centro-bairro, no final da tarde de hoje (18). Com isto, o trânsito foi interditado e desviado para as laterais, onde está sendo feita a duplicação da via.

A GCM (Guarda Civil Municipal) registrou Boletim de Ocorrência, orientou o motorista do equipamento e a SOV (Secretaria de Obras e Viação) fez a alteração do trânsito na via com o auxilio de cones e fitas zebradas.

A previsão é de que a Avenida Brasil, sentido centro-bairro, seja liberada apenas amanhã, por volta do meio-dia. A colheitadeira estava sendo levada para Mogi Mirim.