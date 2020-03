Com aulas suspensas, funcionários entram em recesso até o fim do mês

A semana foi marcada pelo trabalho de orientação junto aos poucos alunos que foram para as escolas

As aulas na rede municipal de ensino, bem como nas redes privada e estadual, estão suspensas a partir de segunda-feira (23). No decorrer desta semana, já houve redução gradual das atividades escolares, inclusive nas faculdades.

De acordo com o informado na tarde de ontem (20) pela Secretaria de Comunicação Social, a paralisação, a princípio, ocorrerá até o dia 30, mas nos próximos dias deverá ser anunciada uma extensão deste prazo. Diante da suspensão das aulas, o município segue ao determinado pelo Governo do Estado. Com isto, no período de 23 a 30 deste mês, os funcionários das Emefs, Emeis, Ceis Ceape, e Cic estarão em recesso e as escolas fechadas. Esse recesso será antecipado pelo recesso que aconteceria nos meses de abril e outubro.

A recomendação da Pasta aos professores foi de que nesta semana, especificamente dias 19 e 20 março, preparassem para os alunos, apoiados pelos coordenadores pedagógicos, roteiros de estudos com atividades a serem realizadas em casa pelos estudantes. Entretanto, ainda haverá orientação sobre a distribuição deste material.

Assim como as escolas de ensino infantil e fundamental I e II das redes estadual, municipal e privada, os cursos superiores também estão suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus.