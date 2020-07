Com desfile cancelado, Prefeitura avalia realização ato cívico

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro foi cancelado pela Prefeitura por conta da pandemia

O desfile cívico-militar de 7 de Setembro foi cancelado em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A tradicional comemoração da Independência do Brasil, realizada na Avenida dos Trabalhadores, sempre conta com a participação do TG (Tiro de Guerra) e de estudantes da rede pública municipal, estadual e privada.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, a Administração Municipal avaliará a realização de outro ato cívico em lembrança à data. Esta definição deve ocorrer nos próximos dias. Antes do desfile, sempre há o hasteamento das bandeiras com a participação das autoridades municipais e da Banda Marcial dos Ypês.

Também ainda não há posicionamento em relação ao Natal Luz, evento realizado pela Prefeitura em parceria com a Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu).