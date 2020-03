Começa neste sábado a vacinação de pessoas com mais de 60 anos

Frente à epidemia do novo corona vírus, a vacina contra a gripe será antecipada e já começa neste sábado (21). Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde traçou novas estratégias de vacinação para evitar a aglomeração nos postos de saúde, oferecendo até mesmo o sistema drive-thru.

A vacina estará disponível nas UBSs (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Novo, Ypê II e Jardim Itamaraty. Já a VE (Vigilância Epidemiológica), localizada no Centro, também fará a vacinação daqueles que estiverem a pé, além do drive-thru que é chamado de “Vacina Rápida”. Neste caso, o idoso passará de carro pelo Parque dos Ingás, no local onde era realizado o emplacamento de carros, e será vacinado sem que tenha que descer do veículo.

A Secretaria Municipal de Saúde também orienta os profissionais da área que tomem a vacina a partir de segunda-feira (23), em algum posto da rede municipal de saúde. Na primeira etapa da campanha, que se estenderá até dia 15 de abril, estarão disponíveis inicialmente 5.600 doses da vacina, mas toda semana a Pasta receberá novas doses.