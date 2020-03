Comerciante doa 250 marmitas para caminhoneiros na SP-340

Caminhoneiros foram surpreendidos com a ação dos voluntários neste início de semana

Uma ideia e vários apoiadores. Foi assim que o comerciante Vanderson Verdulini, o Vavá, conseguiu mantimentos para fazer 250 marmitas que foram entregues na manhã desta segunda-feira (30) para caminhoneiros. O ponto de entrega foi a SP-340 (Mogi Guaçu-Campinas), na altura do km 168, ponto de passagem de centenas de caminhoneiros diariamente.

“Assistindo à dificuldade que os caminhoneiros estão tendo de se alimentar por causa dos restaurantes fechados, eu tive esta ideia”, comenta o comerciante pontuando que tudo começou na quinta-feira (26) à noite. Em pouco tempo, Vavá começou a receber o retorno de amigos pelas redes sociais e com as doações recebidas conseguiu fazer as 250 marmitas com arroz, feijão, farofa e linguiça assada.

E não foi apenas a ajuda na doação de alimentos que viabilizou a ideia. Vavá conseguiu a colaboração também de duas cozinheiras. Assim, as profissionais cozinham e ele assa as linguiças na churrasqueira. “Tenho um salão do lado de casa onde estamos fazendo tudo”, pontua. Foi obtida ainda a ajuda do proprietário de uma Fiorino, equipada com compartimento térmico, para a distribuição.

As doações ainda viabilizarão nova doação nesta terça-feira (31), mudando apenas a proteína do cardápio que será salsicha ao molho. “E se conseguirmos mais doações vamos seguindo com o trabalho até passar esta pandemia. Os caminhoneiros precisam de nós”, enfatiza.