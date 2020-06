Comércio de rua e shoppings reabrem 2ª

Locais funcionarão pelo período de 4 horas, todos os dias da semana, seguindo recomendações sanitárias

A segunda-feira (8) é aguardada com expectativa pelos segmentos liberados para funcionamento após 70 dias da suspensão das atividades. A reabertura mediante restrições e com recomendações sanitárias é possibilitada pelo fato de Mogi Guaçu se enquadrar na fase 2 do Plano São Paulo. Cada setor poderá funcionar diariamente por apenas quatro horas, conforme o apresentado nos protocolos apresentados e aprovados pelo COE (Comitê de Operações Emergenciais) e Vigilância Sanitária.

Pelos protocolos, o Buriti Shopping e o Shopping Boulevard Rio poderão funcionar das 16h às 20 horas, inclusive aos domingos. Mas as praças de alimentação devem manter apenas entrega ou delivery. Ou seja, o consumo no local segue suspenso. O Boulevard Bandeirantes seguirá o horário do comércio de rua, portanto, das 13 às 17 horas.

De acordo com o informado pela assessoria da Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu), neste período de readaptação está proibido que os comércios realizem promoções, liquidações e eventos que causem aglomeração. As empresas que tiverem espaço kids também deverão desativar a área. Coube a Acimg incluir em seu protocolo a abertura de imobiliárias, escritórios e concessionárias.

De acordo com o protocolo aprovado, é obrigatório que haja uma pessoa a cada 5 metros na área dos estabelecimentos. Para calcular quantas pessoas serão autorizadas a estar no interior do estabelecimento ao mesmo tempo deve-se dividir a metragem do espaço, constante no alvará de funcionamento, e dividir por cinco. O resultado representará o número máximo de pessoas. Esta quantidade deve incluir tanto funcionários quanto clientes. Ou seja, por exemplo, um imóvel de 50 metros ² divido por cinco, poderá ter 10 pessoas ao mesmo tempo em seu interior (clientes e funcionários).

A fiscalização do cumprimento dos protocolos será feita pela Guarda Civil Municipal e pela Vigilância Sanitária. Os que descumprirem as medidas sanitárias poderão ser multados ou terem o alvará cassado. O valor da multa varia de R$ 276 a R$ 27 mil. Cada setor deverá afixar em local visível o protocolo, contendo as normas de condutas que devem ser adotadas tanto por funcionários quanto por clientes. O modelo documento está disponível no site da Acimg.

HORÁRIOS

Escritórios: das 8 horas ao meio-dia

Imobiliárias: das 10 horas às 14 horas

Comércio de rua: 13 horas às 17 horas

Concessionárias: 13 horas às 17 horas

Prestação de serviço: 13 horas às 17 horas

Boulevard Bandeirantes: 13 horas às 17 horas

Shopping Buriti: 16 horas às 20 horas

Boulevard Shopping: 16 horas às 20 horas