Comércio reabre e trânsito chama atenção

O trânsito ficou congestionado no início desta tarde com a reabertura do comércio. Os frascos de álcool em gel se destacaram nas portas de acesso às lojas, assim como o uso inadequado de máscaras por muito consumidores. A fila em frente a uma loja de rede também chamou atenção.

Quem precisou ir ao centro enfrentou pequeno congestionamento nas Ruas Apolinário e Sargento Aviador Osvaldo Fernandes. Problema no semáforo do cruzamento das Ruas Apolinário e 13 de Maio agravou a morosidade no trânsito. O aparelho travou no amarelo e os motoristas tiveram de redobrar a atenção.

A reabertura mediante restrições e com recomendações sanitárias é possibilitada pelo fato de Mogi Guaçu se enquadrar na fase 2 do Plano São Paulo. Cada setor poderá funcionar diariamente por apenas quatro horas, conforme o apresentado nos protocolos apresentados e aprovados pelo COE (Comitê de Operações Emergenciais) e Vigilância Sanitária.