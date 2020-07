Comércio retoma atividades pela segunda vez

Nesta quarta-feira (8), o comércio retornou atividades seguindo ao decreto da Administração Municipal que permite abertura de terça a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas. E o que se viu na área central foi movimentação de veículos, mas poucos consumidores nas lojas. O que não passava despercebida eram as filas nas agências bancárias.

A movimentação era grande nas duas agências da Caixa Econômica Federal e também nas agências privadas. As filas são observadas sempre no início de cada mês em decorrência do pagamento de aposentados e pensionistas. Apesar de haver marcação na área externa de algumas agências, o distanciamento nem sempre é respeitado.

Nas lojas era discreta a movimentação de consumidores, sendo observada maior manutenção naquelas mais populares, o mesmo se repetindo em uma unidade do segmento de estética e outra de chocolates. É possível observar que alguns comerciantes optaram por manter parcialmente as portas abertas ou usar fitas zebradas para disciplinar o acesso ao estabelecimento.

Os shoppings e o boulevard também retomaram as atividades e poderão funcionar de terça a sexta-feira, das 13 às 19 horas.

BANCOS

As agências bancárias vão abrir nesta quinta-feira (9), feriado estadual em lembrança à Revolução Constitucionalista. De acordo com o Sindicato dos Bancários, nas instituições que têm acordos coletivos sobre banco de horas, a jornada- extra será compensada dentro do prazo estabelecido. Nas demais, será paga. No Estado, o feriado foi antecipado para dia 25 de maio, conforme proposta do governo, aprovado pela Assembleia Legislativa no dia 22 de maio. Indo ao encontro das medidas para conter o avanço do novo coronavírus.