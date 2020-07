Mogi Guaçu terá mini lockdown

A partir desta quarta-feira (8), o comércio reabre as portas e com novo horário de funcionamento. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (6) em reunião do COE (Comitê de Operações Emergenciais) que reúne autoridades municipais e representantes do comércio.

Foi estabelecido que o comércio funcionará de terça a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, ficando fechado, portanto, nas segundas-feiras, sábados e domingos. Os shoppings e boulevard abrirão das 13 às 19 horas.

Desta vez, o decreto municipal também trará alteração no horário de funcionamento dos hipermercados, supermercados, mercados, padaria e açougues. Estes locais estarão fechados nas segundas-feiras. O decreto tem validade de 15 dias.

A decisão pelo fechamento de vários estabelecimentos nas segundas-feiras visa ampliar a taxa de isolamento social que já costuma registrar bom índice aos domingos. Com isto, Mogi Guaçu terá um mino lockdown.