Concluída instalação de vigas em viaduto da Emília Marchi

É previsto para a próxima sexta-feira (18), o içamento das vigas de concreto do viaduto em construção na região do Sesi (Serviço Social da Indústria). Esta etapa foi concluída nesta quarta-feira (16) no viaduto da Avenida Emília Marchi Martini.

Para a colocação das vigas de maior porte, o trânsito na Emília Marchi Martini foi parcialmente interditado por alguns períodos.

A construção dos dois viadutos está orçada em R$ 10 milhões, sendo feita com recursos do Governo Federal e sem contrapartida do município.

A conclusão das obras é aguardada para o primeiro semestre de 2021.