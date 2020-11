Concluído estudo para novo edital de licitação

Com a conclusão do estudo para novo edital de licitação para contratação de empresa para operar o sistema de transporte público municipal, a audiência pública sobre o tema deve ser realizada ainda neste mês. A informação foi dada pelo secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, que pretende agendar o encontro para o dia 27.

Na modalidade convite, a licitação foi realizada em julho e a empresa selecionada foi a Assist Assessoria Contábil e Fiscal Ltda, por ter apresentado proposta em conformidade com o edital, no valor R$ 60,8 mil. “Os representantes da empresa é que conduzirão audiência apresentando tudo o que for apontado pelo estudo”, observa Franceli. A data, local e horário da audiência serão definidos na próxima semana.

Há 15 dias, ele conta que acertou junto à Viação Santa Cruz a ampliação de um carro em cada uma das seguintes linhas: Chaparral, Pantanal e Ypê Amarelo. Isto porque, desde o início da pandemia, a frota foi reduzida em 50% e não havia retomado ao normal apesar da reabertura do comércio por 10 horas. Com isto, as queixas dos usuários eram muitas, mas, segundo o secretário, as linhas com mais problemas eram estas que “ganharam” mais um carro.

“Depois disso, cessaram as reclamações”, adiantou Franceli ressaltando que o acerto teve de ser estudado em conjunto com a empresa. “Se não alterassem, teríamos que ir à Justiça”, acentua. Com a nova linha do Ypê Amarelo, por exemplo, Franceli justifica que os horários das 6h20 e 7h30 ganharam um horário intercalado, ou seja, às 6h55 e, assim sucessivamente, nos demais horários. O mesmo ocorreu nas outras duas linhas: Chaparral e Pantanal.

Domingo

Por conta das eleições municipais que acontecem dia 15, não haverá redução da frota como ocorre habitualmente aos domingos. Ou seja, a frota rodará com o mesmo número de veículos disponibilizados de segunda a sexta-feira. Mas, como o número ainda está deficitário desde o início da pandemia, haverá dois ônibus para emergência, caso a demanda em alguma das linhas seja maior que o previsto. A definição do número de carros foi realizada pela SOV (Secretaria de Obras e Viação) em parceria com a Viação Santa Cruz.