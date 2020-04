Consórcio Intermunicipal abre vagas para cargos temporários

Os funcionários temporários irão atuar no Hospital Municipal

O Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de Abril” abrirá processo seletivo emergencial de cargos temporários para a complementação da força de trabalho na área de saúde durante o combate à pandemia de coronavírus junto aos municípios consorciados: Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Conchal, Itapira e Estiva Gerbi. As inscrições serão realizadas dias 4, 5 e 6 de maio no site www.sigmarh.com.br. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, estão abertas 15 vagas para servente geral, 15 vagas para técnico de enfermagem e duas vagas para enfermeiro. O salário para servente é de R$ 1.045,00, para técnico de enfermagem é de R$ 1.804,08 e para enfermeiro é de R$ 3.253,72.

Cabe ressaltar que não poderão participar deste processo seletivo pessoas que estão no considerado grupo de risco para Covid-19, ou seja, idade superior ou igual 60 anos nem completar esta idade até a data de homologação do processo seletivo. Também se enquadram aqueles que tenham problemas cardíacos graves, insuficiência renal crônica, gestantes ou lactantes de crianças com até um ano de idade. Todas as condições constam do edital.

O interessado poderá preencher sua ficha de inscrição no site www.sigmarh.com.br a partir das 8 horas do dia 4 até ao meio-dia do dia 6 de maio. Para efetivar a inscrição, além de preencher seus dados online, o interessado deve entregar duas vias da ficha de inscrição, junto com cópia de RG e CPF, no Espaço Cidadão /Estação Educação, na Avenida Professor Adib Chaib, 10, em Mogi Mirim, entre os dias 4 e 6, do meio-dia às 17 horas. O contrato terá seis meses de duração, mas poderá ser prorrogado por mais seis meses, com duração máxima de um ano. (CHSM com informações da Secretaria de Comunicação Social).