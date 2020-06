Contra aglomerações: Ações serão mais rígidas

No último domingo (21), a Guarda Civil Municipal realizou mais uma operação para combater a aglomeração de pessoas na cidade. Desta vez, a ação, que visa orientar as pessoas sobre o risco de contaminação da Covid-19, aconteceu no Campo da Brahma, no Parque Cidade Nova.

Os estabelecimentos do local, que estavam abertos dentro das normas do decreto municipal, foram vistoriados e nenhuma multa foi aplicada por irregularidade.

Às 14 horas, um primeiro grupo de pessoas que estava se aglomerando no espaço foi orientado a sair do local e voltar para casa. Já no início da noite, a GCM voltou ao Campo da Brahma e colocou fim a mais uma aglomeração de pessoas.

No próximo fim de semana, as ações devem acontecer com maior rigor e as aglomerações não devem mais ser toleradas. Uma das medidas da GCM será fechar o Campo da Brahma e Campo do Tiro de Guerra, nas proximidades da rodoviária.