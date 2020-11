Contra Pedofilia: Morador de Mogi Guaçu é preso em operação

Na manhã desta sexta-feira (6), policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Mogi Guaçu cumpriram um mandado de busca contra um homem, de 29 anos, na região do Itacolomy. A ação fez parte da operação Luz da Infância VII, que visa combater a pedofilia e foi desencadeada pelo Ministério da Justiça em todo o território nacional.

Na casa do suspeito, os policiais encontraram material pornográfico de crianças e adolescentes armazenados em equipamentos de informática. Com isto, o homem foi preso em flagrante pelo artigo 241-b do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) que diz que adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente é crime com pena de um a quatro anos de prisão. Após ser ouvido na delegacia e indiciado, o homem pagou uma fiança de R$ 5 mil e foi posto em liberdade.

Operação

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e policiais civis de 10 Estados deflagraram a 7ª fase da operação com o objetivo de combater crimes de abuso e exploração sexual praticados na internet contra crianças e adolescentes. No total, foram cumpridos 137 mandados de busca e apreensão na manhã de sexta-feira (6) em todo o Brasil e 52 em mais quatro países: Argentina (34), Estados Unidos (9), Panamá (7) e Paraguai (2).

De acordo com o Ministério da Justiça, a operação tem colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.