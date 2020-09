Convenções confirmam Marcelo Costa e Victor Alves

A chapa majoritária formada pelo PT/PSOL oficializou os nomes dos pré-candidatos durante suas convenções. O diretório do PSOL fez online e confirmou o professor Victor Alves como pré-candidato a vice-prefeito, no último dia 11. Já o PT teve convenção presencial no último sábado (12), apesar de ter afirmado que seria somente online, e também confirmou o bancário Marcelo Samuel da Costa como candidato a prefeito.

Além da chapa majoritária, o PT também avalizou a participação dos sete pré-candidatos a vereador pela sigla, como explicou o pré-candidato a prefeito. “Foi listado também os sete pré-candidatos a vereador pela chapa do PT. A gente recebeu saudação via internet dos companheiros Arlindo Chinaglia, deputado federal, do Paulo Teixeira, deputado federal, também recebemos apoio do diretório estadual com a aprovação da coligação e também do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira”, comentou.

Para o pré-candidato, a chapa PT/PSOL apresenta ao eleitorado guaçuano uma alternativa. “Saímos fortalecidos nesta frente de esquerda. Representamos um movimento realmente de mudança. Nesta conjuntura municipal, a gente se apresenta como uma alternativa aos políticos que estão aí há muito tempo. Tem todo o direito de se candidatarem, mas necessitamos, agora, de uma alternativa mais progressista para a cidade pensando pelo olhar do povo”, enfatizou Marcelo Costa.

Victor Alves, pré-candidato a vice-prefeito, lembrou que sua pré-candidatura começou a ser pensada no início do ano. “Tenho me engajado muito e trabalhado de maneira incansável na construção de um projeto popular, viável e que pudesse atender aos interesses da população local, em especial dos mais pobres, que são aqueles que mais dependem do fornecimento de serviços públicos de qualidade”.

Antes de fechar a coligação com o PT, o PSOL tinha, inclusive, um Plano de Governo com as principais reivindicações da população, uma vez que o pré-candidato a vice-prefeito com outros membros do partido iniciaram uma grande pesquisa na cidade. “Neste período estudei profundamente os problemas do município e me dediquei a encontrar soluções que pudessem ser desempenhadas por uma Administração que de fato se preocupe com o bem-estar das pessoas”, comentou.

A chapa de Marcelo Costa e Victor Alves é a sexta a confirmar participação nas eleições municipais desse ano. Agora, os pré-candidatos aguardam o registro das candidaturas pela Justiça Eleitoral.