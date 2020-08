Convenções estão liberadas a partir do dia 31 de agosto

Os grupos dos pré-candidatos coronel Costa, Marcelo e Marçal já definiram a chapa majoritária

As convenções partidárias para a escolha de candidatos, que aconteceriam de 20 de julho a 5 de agosto, serão realizadas no período de 31 de agosto a 16 de setembro. Para atender às recomendações médicas e sanitárias impostas pelo cenário de pandemia do novo coronavírus, os partidos políticos poderão realizar suas convenções em formato virtual para a escolha de candidatos e formação de coligações majoritárias.

Em Mogi Guaçu, a maioria das convenções será feita no formato presencial. Apenas o grupo PT/PSOL optou pelo virtual. As agremiações terão autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas para as convenções virtuais, desde que obedeçam aos prazos aplicáveis nas eleições 2020 e às regras gerais da Lei nº 9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.609/2019, com as adaptações previstas quanto à abertura do livro ata, registro de dados, lista de presença e respectivas assinaturas. Posteriormente, as atas serão publicadas no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (DivulgaCandContas), conforme resolução.

Cinco grupos já agendaram as datas de suas convenções, a partir de setembro. A primeira será da coligação Cidadania/PSDB/PROS/PV, que defende a pré-candidatura a prefeito do presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti (Cidadania). A convenção será no dia 5 de setembro, a partir das 10h00, na Chácara Ouro Preto. Neste mesmo dia, o grupo PL, PTB, PSB, MDB, PCdoB, PSL e PSD se reúne para a convecção no período das 10h00 às 17h00 para a confirmação do pré-candidato a prefeito de Daniel Rossi (PL).

No domingo, 6 de setembro, outras duas convenções serão realizadas. A primeira será a que defende a pré-candidatura a prefeito de Benedito Pereira Costa Junior, o coronel Costa (PRTB). A convenção será no escritório político do partido no bairro São José, a partir das 16h00. E também no domingo a convenção da coligação Solidariedade/Podemos, PP, DEM/Avante irá avalizar a pré-candidatura de Marçal Georges Damião (Solidariedade), no Parque Cidade Nova, a partir das 10h00.

A convenção do Republicanos e do Patriota será no dia 8 de setembro, num imóvel na região central da cidade, a partir das 20h00, quando Alexandro de Araújo, o Alex Tailândia (Republicanos) terá a pré-candidatura ratificada. O PT e o PSOL, que defendem a pré-candidatura a prefeito do bancário Marcelo Samuel da Costa (PT), farão a convenção online e a data ainda está sendo definida.

Chapa majoritária

Três grupos já definiram a chapa majoritária em busca da Prefeitura. Marçal Georges Damião apresentou o pré-candidato a vice-prefeito professor Edson Domingues (Podemos). Marcelo da Costa terá como companheiro de chapa o professor Victor Alves (PSOL), e o PRTB terá chapa pura na disputa pelo Executivo com o pré-candidato a prefeito coronel Costa com a empresária e cerimonialista Solange Vilas Boas, a Sol, como pré-candidata a vice-prefeita.

O PSD, que havia confirmado a intenção de disputar a Prefeitura com o empresário Marcos Antonio, optou pelo apoio nas eleições de novembro. Ele estará ao lado do pré-candidato Daniel Rossi. O empresário Modesto José da Costa Junior também optou pelo apoio ao pré-candidato a prefeito Rodrigo Falsetti e, por isso, retirou a pré-candidatura. Com isso, a cidade poderá ter seis candidatos a prefeito no dia 15 de novembro.