Cooper 3Rs suspende coleta seletiva

Há uma semana, a Associação Cooper 3Rs suspendeu o serviço de coleta seletiva. Entretanto, preocupada com a destinação correta dos materiais, a equipe está trabalhando na produção de orientações que serão postadas nas redes sociais sobre o que pode seguir para o lixo comum. E, claro, sobre o armazenamento correto dos materiais recicláveis.

Como ainda não há previsão de retorno ao trabalho, é recomendado manter em casa os recicláveis, porém tomando as devidas preocupações como guardar em local ao abrigo da chuva. Isto sem falar que tudo deve estar limpo, pois antes de seguir para reciclagem é preciso lavar os resíduos das latas e garrafas, por exemplo.

Neste período de isolamento social, a coordenadora de projetos da Cooper 3Rs, Maria Beatriz Vedovello Bimbati, a Bia, pontua que houve redução significativa de trabalho com o fechamento das escolas e outros setores de onde recolhiam os recicláveis. Ela explica que a suspensão das atividades considerou ainda o fato de haver entre os cooperados pessoas com mais de 60 anos e portadores de comorbidades, ou seja, duas ou mais doenças, como pressão alta e diabetes, que integram o grupo de risco do novo coronavírus.

Bia esclarece que, desde o início da pandemia, começaram a se munir de informações sobre o que fazer e se guiaram por orientação de técnicos e engenheiros sanitaristas. Além disso, a ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária) também orientou a paralisação da “coleta seletiva, transporte e de manejo do material nas instalações de recuperação dos resíduos, devido aos riscos de contaminação”.

Quanto à remuneração dos cooperados (internos) que é de R$ 1,5 mil mensais, a ideia é que seja pago com recursos de fundo que a Cooper 3Rs mantém, porém não é suficiente para um longo período. Para os externos, ou seja, aqueles que levam o material ao local houve mobilização para doação de cestas básicas. E, além disso, o período de isolamento social também será revertido a identificar os informais. “Paramos com a coleta, mas seguimos com a identificação destes catadores, com as orientações à população pelo Facebook e também realizando treinamentos”, reforça Bia.

PREFEITURA

Como mantém contrato de prestação de serviços com a Prefeitura, a Cooper 3Rs já comunicou sobre a suspensão do serviço. E reunião entre os setores deve ser realizada para verificar a situação em tempos de isolamento social. A princípio, a ideia é retornar ao trabalho dia 7 de abril, excluindo do trabalho aqueles que se enquadram no grupo de risco.