Coronavírus: 10 pacientes internados, sendo um na UTI

Mogi Guaçu segue com 10 casos confirmados do novo coronavírus e 49 suspeitos, ou seja, que estão no aguardo de resultados de exames. Os dados foram informados a pouco pela secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho.

A secretária chamou a atenção para o número de pacientes internados, que é de 11, sendo apenas um deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). “Temos 93 notificados, sendo 79 de Mogi Guaçu e 14 de outras cidades”, disse sobre o total de notificações. Ela pontuou que são 34 casos negativos.

O Município segue com um óbito confirmado e dois suspeitos.

Clara adiantou que as unidades de saúde estão monitorando 198 moradores com síndrome gripal, sendo que 53 já tiveram alta depois dos 14 dias de quarentena. “Pode até ser que tenham tido covid-19, mas ficaram dentro daqueles 80% que terão a forma leve da doença”, pontuou.