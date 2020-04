Coronavírus: Cidade tem mais quatro casos positivos

Mais quatro casos confirmados do novo coronavírus foram acrescidos aos dados referentes a Mogi Guaçu, chegando ao total de 24. Destes quatro novos casos, sendo dois casos antigos – já curados – porque terminaram a quarentena e são considerados curados. Atualmente, há apenas 14 casos no aguardo de resultados de exames.

Estes casos são considerados antigos porque ingressaram na lista de suspeitos logo no início dos casos, quando todos os exames eram feitos pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Há dias, a Secretaria Municipal de Saúde está pagando por exames em laboratórios privados, agilizando os resultados.

O total de notificações é de 127, sendo 110 residentes em Mogi Guaçu. Deste total, 89 casos são negativos, 24 positivos, 18 curados, dois óbitos suspeitos e um óbito positivo para coronavíus. Outros cinco óbitos que ingressaram com suspeita de Covid-19 foram descartados porque os exames apresentaram resultado negativo.

MÁSCARAS

O Governador João Doria recomendou, nesta quinta-feira (23), que a população do todo o Estado utilize máscaras de proteção facial nos momentos em que houver necessidade de sair às ruas. O decreto que prevê a recomendação será publicado amanhã (24) no Diário Oficial do Estado e faz parte de uma série de medidas adotadas pelo Governo de São Paulo para contenção da pandemia do coronavírus.

A medida atende às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde e abrange todos os 645 municípios do Estado. Os cidadãos de todo o Estado poderão utilizar máscaras caseiras, confeccionadas com tecido, para atender à nova recomendação. A utilização da proteção facial, associada à orientação de isolamento social, tem objetivo de reduzir os índices de contaminação entre a população.