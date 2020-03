Coronavírus: Mogi Mirim registra dois casos suspeitos

Da Redação

Mogi Mirim volta a constar da lista da Secretaria de Estado da Saúde entre as cidades que têm casos suspeitos de coronavírus (COVID-19). Desta vez, foram preenchidos os critérios da OMS (Organização Mundial da Saúde) em relação aos sintomas e local de transmissão. A divulgação foi feita nesta tarde pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais.

Os suspeitos tem histórico de visita à Alemanha, entre os dias 20 e 24 de fevereiro. Trata-se de um homem, de 27 anos, e uma mulher de 31 anos, residentes em Campinas. No entanto, por conta de familiares em Mogi Mirim, buscaram atendimento na cidade no último sábado (29). Ambos estão em isolamento domiciliar.

“Eles foram colocados como suspeitos por preencherem os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS) tanto em relação aos sintomas, como local de transmissão da doença, já que a Alemanha integra a lista de países onde existe incidência dos casos”, trouxe a nota da Prefeitura.

As suspeitas foram confirmadas pela Vigilância em Saúde no início desta tarde (2), após comunicado do Hospital 22 de Outubro. O hospital afirmou que no último sábado (29), a mulher e o homem procuraram atendimento médico, quando houve o diagnóstico dos sintomas do novo coronavírus.

Ainda em solo alemão, no dia 22, apresentaram os primeiros sintomas, de acordo com as autoridades. No hospital, a mulher foi detectada com febre, tosse, dor de garganta, dificuldade de respirar, dor de cabeça, coriza e diarreia. Já o homem apresentou febre, coriza, dor de garganta, tosse e dificuldade de respirar.

O hospital comunicou a Vigilância em Saúde de Mogi Mirim, e posteriormente notificou o Governo Federal. A Vigilância informa que a situação está controlada e continua atenta aos casos suspeitos e aguarda os resultados dos exames dos pacientes.

ESTADO

A Secretaria de Estado da Saúde registra nesta segunda-feira (2) 163 casos suspeitos do novo coronavírus. Além dos sintomas respiratórios, os suspeitos têm histórico de viagem ou contato próximo com caso suspeito.

O Estado segue com dois casos confirmados de COVID-19.

FAKE NEWS

O Governo do Estado criou um site específico para orientar a população sobre o tema e enfrentar a disseminação de fake news: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.