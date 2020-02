Coronavírus: Saúde de Mogi Mirim descarta suspeita

O município chegou a aparecer na lista do estado com um caso suspeito, mas foi removido

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Mirim descartou o caso suspeito do novo coronavírus, o COVID-19, no município. A informação chegou a ser vinculada em vários meios de comunicação depois de constar o caso suspeito em listagens do Governo Federal e do Governo do Estado na última quinta-feira (27). Entrevista coletiva sobre o assunto ocorreu na manhã de sexta-feira (28), com a presença do secretário de Saúde, Ederaldo Moreno e a coordenadora da Vigilância em Saúde, Joalice Penna Rocha Franco.

Ambos negaram a informação e detalharam o motivo de a possibilidade ter vindo à tona. Foi explicado que um homem, de 27 anos, morador de Mogi Mirim, apresentou sintomas semelhantes aos da doença (febre, dor de garganta, tosse e coriza) após viajar, no último dia 15 de fevereiro, para Quebec (Canadá), onde permaneceu cinco dias, antes de chegar a Nova Iorque (EUA), onde ficou outros quatro dias. Um dia após retornar ao Brasil apresentou os primeiros sintomas e procurou atendimento no Hospital 22 de Outubro na última quarta-feira (26).

De acordo com o esclarecido na coletiva, houve uma falha no procedimento do hospital ao não comunicar a suspeita para a Vigilância Epidemiológica do município, responsável por analisar e diagnosticar casos deste tipo. “O caso foi notificado diretamente ao Governo Federal, que inseriu Mogi Mirim em uma lista de municípios com suspeita da doença. A lista foi divulgada pelo governo de São Paulo em material encaminhado à imprensa no final da tarde desta quinta-feira”, traz a nota.

“A Vigilância recebeu orientação de que, em caso suspeito, qualquer estabelecimento de saúde deve, primeiro, discutir com a Vigilância Municipal para que depois entre em contato com a Grupo de Vigilância Epidemiológica Regional. Posteriormente, comunica-se a Divisão de Doenças Respiratórias do Estado, para discussão do caso e se ele enquadra ou não nos critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS)”, explicou Joalice.

“Nós fomos surpreendidos desse possível caso de coronavírus em Mogi Mirim. Houve uma falha de procedimento”, completou Ederaldo. As áreas onde o homem esteve, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, não registram casos confirmados de coronavírus, fato que afasta a possibilidade.

NOTA

Em nota oficial enviada à Secretaria de Saúde, na manhã de ontem (28), o Hospital 22 de Outubro, informa que atendeu, na quarta-feira (26), paciente com sintomas semelhantes ao COVID-19 e imediatamente, tomou todas as precauções de contato e de vias aéreas para prevenir uma eventual disseminação. A nota informa que até o presente momento, o caso não se enquadra no protocolo como caso confirmado. O Poder Público teve conhecimento do caso e do quadro clínico do paciente, por parte do hospital, somente sexta-feira.

ESTADO

A Secretaria de Estado da Saúde registrava até ontem (28), 66 casos suspeitos do novo coronavírus. Foram descartados laboratorialmente 15 suspeitos notificados até ontem. Outros 22 foram excluídos porque não preenchiam critério da OMS, porque não tinham febre ou não houve registro de viagem aos locais de transmissão da doença.

Portanto, 48 casos suspeitos permanecem sob investigação e somam-se a outros 18. O Estado segue com apenas um caso confirmado. Ainda na tarde de ontem, Mogi Mirim foi retirada da lista de cidades com casos suspeitos.

O Governo do Estado criou um site específico para orientar a população sobre o tema: www.saude.gov.br/coronavirus. Nele, é possível encontrar explicações gerais e materiais para download, incluindo um Guia de Prevenção. Os municípios também estão recebendo todo material do Governo do Estado de como agir em casos suspeitos e/ou confirmados. (Com informações da Secretaria de Relações Institucionais de Mogi Mirim)