Corpo de Bombeiros orienta motoristas e pedestres

Mais uma ação de conscientização é realizada pelos bombeiros da cidade

O Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu realiza uma campanha em comemoração ao Dia Nacional do Trânsito, que é celebrado no dia 25 de setembro. Até o próximo dia 28, durante 45 minutos, equipes da corporação estarão presentes nas principais avenidas, ruas e praças da cidade distribuindo um material educativo que visa conscientizar a população sobre os cuidados básicos que motoristas e pedestres precisam ter na condução dos veículos e nas caminhadas pelas ruas. Orientações como usar o cinto de segurança, cadeirinha para bebês e outros equipamentos para crianças, não dirigir com sono, cansaço e sob o efeito de bebidas compõem o material educativo.

De acordo com cabo Augusto, os motociclistas são as principais vítimas de acidentes de trânsito, razão pela qual as ações deste domingo (20) serão destinadas aos motoboys. “Nós atendemos muitas ocorrências onde os motociclistas são as vítimas e como os motoboys enfrentam o trânsito da cidade por horas vamos dar toda a orientação para eles tomarem os devidos cuidados”, pontuou o cabo do Bombeiros. A campanha de conscientização no trânsito também acontecerá para pedestres que arriscam suas vidas em travessias perigosas.

No próximo dia 24, a panfletagem acontecerá em parceria com a Polícia Militar Rodoviária e Concessionária Renovias no Km 175 da SP-342, na altura do Jardim Canaã, trecho bastante conhecido por atropelamentos. Na segunda-feira (21) e no último dia da campanha, dia 28, os pedestres que circulam próximo ao terminal central também serão orientados.

Cabo Augusto ressaltou que o índice de mortalidade no trânsito brasileiro é muito alto, perto de 40 mil mortes anuais, e que as ações preventivas se fazem necessárias para minimizar os índices e preservar as vidas. “A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas é muito importante cuidar dos equipamentos de segurança dos veículos e ter os equipamentos de segurança pessoal, principalmente os motociclistas”, finalizou.