Corpus Christi: Comércio e shoppings estarão abertos

O comércio em geral, shoppings e o boulevard estarão abertos neste feriado de Corpus Christi. Mas, não haverá expediente na Prefeitura e nas autarquias municipais na quinta (11) e sexta-feira (12). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (15).

De acordo com o divulgado pela assessoria de imprensa da Prefeitura, os supermercados estarão funcionando em horário normal. Já as lojas de material de construção e agropecuária poderão abrir das 7 horas às 15 horas ou das 9 horas às 17 horas. O comércio e o Boulevard Bandeirantes estarão abertos das 13 horas às 17 horas.

No entanto, para poderem reabrir, os comerciantes precisam encaminhar o requerimento de autorização para o Sincomércio, até quarta-feira (10). O requerimento está no site da Aacimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu). Os documentos devem ser enviados pelo whatsapp (19) 99946-9787 ou pelo e-mail scvguacu@hotmail.com.

Os shoppings Boulevard e Buriti estarão funcionando das 16 horas às 20 horas.

Confira o abre e fecha

SAÚDE

Funcionarão apenas o Pronto Socorro do Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, com foco nos casos de coronavírus, e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) / PPA (Posto de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, e a Santa Casa, Centro, para as demais necessidades.

SERVIÇOS MUNICIPAIS

A coleta de lixo e os cemitérios funcionarão normalmente. As feiras também acontecerão normalmente, mas seguirão as medidas de segurança impostas nos decretos contra o coronavírus.

SAMAE E DEFESA CIVIL

O Samae e a Defesa Civil mantêm equipes de plantão para o atendimento a emergências. Samae: 0800 – 102 028 e Defesa Civil: 199

SECRETARIA DE ESPORTES

Todos os centros esportivos permanecerão fechados em prevenção ao coronavírus.

POUPATEMPO

O posto estará fechado seguindo decreto publicado pelo Governo do Estado. Os usuários do posto podem continuar utilizando os serviços fornecidos pelo Poupatempo através do site https://www.poupatempo.sp.gov.br/ e pelo app “Poupatempo Digital”, disponíveis gratuitamente na loja de aplicativos do celular.