Corpus Christi: Padres fazem a benção do santíssimo

Adaptada ao tempo de pandemia, a celebração do Corpus Christi não contou com a participação dos fiéis, sendo transmitida pelas redes sociais na última quinta-feira (11). Porém, não faltaram momentos de demonstração de fé. Isto porque, em várias paróquias o Santíssimo foi levado às ruas em carro aberto.

No caso da Paróquia de Santo Antônio, na Vila Paraíso, o trajeto incluiu momentos de benção aos pacientes e funcionários do Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, voltado ao atendimento dos contaminados com o coronavírus. Houve ainda fiéis que aguardaram em frente à Igreja de São Sebastião, no Parque Itacolomy, a passagem do Santíssimo e se ajoelharam em sinal de respeito e devoção.

O Santíssimo foi conduzido pelo pároco Denilso Seco.