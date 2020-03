Covid-19: Comércio fecha e ruas estão praticamente vazias

Uma segunda-feira com cara de feriado. É esta a sensação quando se anda pelas ruas da região central ou pelas principais vias de comércio de Mogi Guaçu. É o caso, por exemplo, das avenidas Mogi Mirim e Bandeirantes. A maioria dos comerciantes está cumprindo o decreto municipal de permanecer fechado em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a covid-19. Há algumas exceções, mas a GCM (Guarda Civil Municipal) está passando pelos locais e recomendando o fechamento.

Na Praça Rui Barbosa, o Recanto, a tradicional banca de jornais e revistas está fechada, mas ainda havia uma rodinha de conversa no banco da praça. A diferença de é que as pessoas não estavam aglomeradas, mas o assunto era o novo coronavírus. Muitos estabelecimentos que trabalham com serviços automotivos estavam funcionando, mas a determinação no caso de oficina mecânica, por exemplo, é que mantenham expediente interno.

A circulação de pessoas é mínima, assim como a de veículos em toda a área central. No Terminal Rodoviário do Parque dos Ingás poucos passageiros. Afinal, a circulação dos ônibus está reduzida, atendendo com a metade da frota.

Estão isentos dessa proibição os postos de combustíveis, farmácias, hipermercados, supermercados, mercados, padarias, pet shop e casas de produtos agropecuários.

NA REGIÃO

O fechamento do comércio é uma ação conjunta por parte dos prefeitos de Mogi Mirim e Mogi Guaçu.