Covid-19: Mogi Guaçu tem mais de 900 casos positivos

Nesta segunda-feira (6), Mogi Guaçu chegou a 919 casos positivos do novo coronavírus. O relatório aponta um total de 2.167 notificações. Deste total, 1.197 exames apresentaram resultados negativos. O Município soma 24 óbitos em decorrência da Civid-19.

Há ainda 51 casos suspeitos, sendo que 26 estão em acompanhamento domiciliar, 11 internados em enfermaria, 10 em UTI e quatro faleceram.

O prefeito Walter Caveanha (PTB) participou da transmissão de dados da Covid-19, enalteceu o trabalho de todos envolvidos com as questões referentes ao enfrentamento no novo coronavírus. E, claro, comentou as decisões adotadas em relação à reabertura do comércio considerado não essencial.

O decreto com todos os detalhes desta etapa será publicado nesta terça-feira (7) e, por isso, começa a valer na quarta-feira (8), por 15 dias.

Também participaram da transmissão a coordenadora da Visa, Vivian Delalibera e a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Rosa Maria Pinto.