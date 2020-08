Covid-19: Mogi vai testar moradores da Zona Norte

Relatório da Saúde sobre a pandemia na cidade indica crescimento em julho e maior impacto na Zona Norte

No próximo dia 15, a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Saúde, irá oferecer de forma gratuita aos moradores da Zona Norte com mais de 60 anos testes rápidos para detectar o novo coronavírus. A região da cidade foi escolhida para receber a testagem porque registrou um maior número de casos confirmados e óbitos em decorrência da Covid-19.

Um boletim epidemiológico elaborado pela Secretaria de Saúde mostra que a Zona Norte concentra 10 óbitos, o que corresponde a um terço das mortes confirmadas por contágio do novo coronavírus. Os testes rápidos serão feitos das 08h00 e 16h00, na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Professor Geraldo Philomeno, no Jardim Bicentenário, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS). No total, serão oferecidos 500 testes rápidos para pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco.

Profissionais da saúde estarão distribuindo 100 senhas a cada uma hora para evitar a aglomeração de pessoas. A Guarda Civil Municipal estará na escola prestando apoio à ação da Prefeitura. O público presente deve apresentar documento com foto e o Cartão de Registro do Sistema de Informação Municipal (SIM).

A Prefeitura ressalta que não serão entregues mais senhas após o número determinado pela organização da campanha. A coordenadora da Vigilância em Saúde, Joalice Penna Rocha Franco, disse que o objetivo da testagem é conseguir um diagnóstico precoce. “Nosso objetivo é realizar o diagnóstico precoce de casos confirmados para o tratamento adequado, isso é de extrema importância para que possamos tomar as medidas mais rígidas em relação à contenção da doença”, afirmou.

Pacientes diagnosticados com o vírus serão comunicados no mesmo dia, e encaminhados para o Ambulatório de Síndromes Gripais, localizado na Rua Monsenhor Nora, 166, ao lado da Santa Casa, no Centro. O espaço funciona todos os dias, das 7h às 19h. A próxima testagem contra a Covid-19 para pessoas acima de 60 anos será realizada na zona Leste, de acordo com a Secretaria de Saúde, ainda sem data definida. Mogi mirim tem 776 casos positivos da doença até esta sexta-feira (7). (Com informações da Secretaria de Relações Institucionais).