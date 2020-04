Cultura cancela Festival de Teatro

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Cultura optou pelo cancelamento do 11º Festival de Teatro que aconteceria no mês de maio. O evento voltará a acontecer somente em 2021. A pasta já informou os inscritos da decisão.

De acordo com o informado pela Secretaria de Comunicação Social, o festival contava com 30 inscrições, sendo elas de outras cidades, como Campina e Jacareí, e até de outros estados, como Goiás e Minas Gerais e também do Distrito Federal.

O Concurso de Fotografia “Retratos de Nossa Terra” está suspenso e espera pela normalização e de autorização do Poder Público e órgãos de saúde para ser realizado. Todas as inscrições continuam válidas e a realização da exposição, julgamento e premiação, serão feitas em datas a serem divulgadas.

“Retratos de Nossa Terra” era uma das atividades que marcavam o aniversário de Mogi Guaçu, comemorado no último dia 9. Este ano, não houve a realização de nenhum evento.