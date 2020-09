Cultura: Cuca quer regulamentação do Plano Municipal

Criado recentemente, o Cuca (Cidades Unidas pela Cultura e Arte), coletivo cultural formado por agentes culturais de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Estiva Gerbi, quer a regulamentação do Plano Municipal de Cultura elaborado por Mogi Guaçu, entre o período de 2011 a 2015. O coletivo teria contatado autoridades municipais, mas sem sucesso. Todavia, este contato não foi formal, mas por mensagem via WhatsApp.

De acordo com um dos articuladores do Cuca, Rodrigo Peguin, a regulamentação do documento leva a Secretaria Municipal de Cultura a existir oficialmente, o Fundo Municipal de Cultura passa a ser acessível e fica sob controle do Conselho Municipal de Cultura. Além disso, até 2% do arrecadado anualmente em impostos deve ser destinado à Pasta.

Outro assunto que o coletivo pretende levar aos gestores municipais é a Lei Aldir Blanc. Isto porque, para a gestão da verba é recomendada a criação de um comitê gestor. Os recursos também podem ser gerenciados pelo Conselho Municipal de Cultura e Fundo Municipal. Mas, segundo Peguin, é necessário que o Plano Municipal de Cultura seja aprovado.

O Cuca foi oficializado há duas semanas, porém ainda não juridicamente.