Curtas: Tráfico de drogas e violência doméstica

Tráfico de drogas

Nesta terça-feira (2), uma mulher foi presa por tráfico de drogas, no Jardim Ypê Pinheiro. Os guardas civis Edson, Gonçalves, Everton e Vedovato da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram a mulher em atitude suspeita. Assim que foi abordada, a mulher tentou fugir e ao sair correndo jogou um pacote fora. Ela foi alcançada e detida. A equipe de ROMU solicitou a presença da GCM Camila que compareceu ao local e realizou uma revista na mulher, sendo que foram encontrados cinco pinos de cocaína em um de seus bolsos e R$ 60. Já no pacote que ela jogou fora havia outros 58 pinos da droga. A mulher foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Violência Doméstica

Uma dona de casa, de 23 anos, foi agredida pelo marido na madrugada desta terça-feira (2), no Vila Bertioga. A Polícia Militar foi chamada e ao chegar na casa do casal constatou que a vítima estava ferida no abdômen, no rosto e no pescoço, sendo que o ferimento do abdômen foi provocado por uma tesoura. A vítima relatou aos PMs que o marido, um homem de 26 anos, chegou em casa alterado e querendo manter relações sexuais com ela que se recusou e por essa razão, foi atacada por ele com uma tesoura. Ela ainda contou que revidou a agressão dando tapas e arranhões no homem que foi encaminhado a CPJ, onde a delegada de plantão Raquel Casali o deixou preso pelos crimes de lesão Corporal e tentativa de estupro.