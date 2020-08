Daniel Rossi lança pré-candidatura a prefeito

Por telefone, prefeito Walter Caveanha (PTB) confirmou apoio ao vice-prefeito e tom dos discursos foi de continuidade do governo

O lançamento da pré-candidatura a prefeito do vice-prefeito Daniel Rossi (PL) foi realizado na última quinta-feira (27), no Jardim Edi, quando representantes de sete partidos (PL, PTB, PSB, MDB, PCdoB, PSL e PSD) confirmaram a coligação para as eleições municipais desse ano. O evento contou ainda com a participação da maioria dos secretários municipais e de quatro vereadores da base aliada do prefeito Walter Caveanha (PTB), além de pré-candidatos a vereador.

Pela primeira vez, o prefeito confirmou apoio a pré-candidatura do vice-prefeito. Por telefone, o chefe do Executivo falou aos presentes por cerca de 10 minutos, quando citou a participação do vice-prefeito na Administração Municipal e agradeceu a ajuda ao lembrar da construção dos dois viadutos por intermédio do deputado federal Márcio Alvino (PL). Caveanha disse que as obras de mobilidade urbana são esperadas desde 1970, quando o Plano Diretor do Município foi elaborado. No final, confirmou o apoio e pregou a continuidade ao governo. “Eu não tenho dúvida nenhuma que será uma campanha vitoriosa. Saiba que nós estaremos juntos porque entendemos que você está pronto hoje para governar Mogi Guaçu para os próximos quatro anos”, finalizou o chefe do Executivo.

O discurso do prefeito foi comemorado pelos presentes, pois o apoio à pré-candidatura do vice-prefeito ainda não havia sido dado oficialmente. Antes de Caveanha discursar por telefone, o presidente do diretório municipal do PTB, Luis Henrique de Souza Godoi, o Ique, momentos antes do prefeito discursar por telefone. “O PTB vai vestir sua camisa e vai transpirar para pedir voto. O PTB está de cabeça erguida pelo que fez pela cidade e de corpo e alma na sua campanha”, afirmou o presidente do PTB.

Depois do prefeito, Daniel Rossi voltou a discursar e confirmou que seu governo será uma continuidade do atual. “Eu tenho orgulho de ter sido vice-prefeito do Walter Caveanha. Um prefeito pela quinta vez não é a toa. Me orgulharei de dar continuidade no que ele fez e deixou pronto para a gente avançar cada vez mais na qualidade de vida da nossa cidade”, ressaltou.

Blindagem

No início do evento, Daniel Rossi respondeu a quatro perguntas feitas por órgãos de imprensa. A assessoria do pré-candidato definiu que uma pergunta deveria ser enviada com antecedência e que não haveria entrevistas após o evento. Com isso, quatro perguntas foram respondidas por Daniel Rossi.

A Gazeta perguntou: “O mote da maioria dos candidatos a prefeito nesse ano tem sido afirmar que o vice-prefeito terá autonomia no governo. Sendo o senhor vice-prefeito, qual é sua posição sobre o assunto?” Daniel Rossi respondeu: “O meu vice quero ele participando na Administração, quero ele participando como eu participei. Não tenho cargo na Prefeitura, não indiquei ninguém. Os que estão lá e são meus amigos foram por seus méritos próprios. Não perturbei o prefeito, muito pelo contrário, trabalhei e muito. Me coloquei à disposição dele 24 horas para o que ele precisasse. Acompanhei ele nos momentos difíceis e nos momentos bons que estão acontecendo agora, que estamos colhendo frutos de um trabalho aí de cinco, seis anos só cuidando dos interesses da população, cuidando das primeiras necessidades da população. Então, eu quero um vice meio parecido comigo. Quero um vice igual eu fui”.

Esta será a 4ª vez que Daniel Rossi tentará se eleger prefeito de Mogi Guaçu. Nas eleições de 2016, quando era vereador, abriu mão da candidatura ao Executivo para ser candidato a vice-prefeito na chapa com Walter Caveanha, que conseguiu a reeleição.