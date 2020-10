Declaração: Patrimônios vão do zero a R$ 2,3 milhões

Qual o motivo para expor o patrimônio dos candidatos aos cargos eletivos? É para tornar o processo eleitoral transparente. Assim, o eleitor conhece o patrimônio do candidato antes de o mesmo ser eleito e, assim, ao final do mandato, é possível comparar o patrimônio. Com isso, a sociedade e a Justiça, por exemplo, podem analisar se houver enriquecimento daquele agente político durante o tempo que o candidato eleito esteve à frente do cargo. Investigar se o enriquecimento foi lícito ou não.

Entretanto, é possível que o candidato faça uma declaração parcial ou lhe atribua valores aproximados. Por isso, cabe ao eleitor ficar atento não somente nas promessas e plano de governo, mas também conhecer se o candidato fez uma declaração pautada na moralidade e boa-fé.

Caso você conheça os candidatos, pergunte-se: Qual é a intenção dele ao esconder seu patrimônio ou aumentá-lo? A declaração de bens simboliza um momento de demonstração da honestidade do candidato que pretende cuidar do dinheiro do povo.

É possível ao candidato fazer a atualização, correção dos bens declarados até o julgamento do registro da candidatura. Mas isso é muito diferente se for comprovado acréscimo ou omissão de bens de maneira consciente daquele candidato, de forma dolosa, aí se enquadra no crime de falsidade ideológica prevista no art. 350 do Código Eleitoral.

A data da última atualização da declaração dos bens dos candidatos foi feita pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em 18 de setembro de 2020.

Perfil dos Candidatos

Entre os candidatos a prefeito de Mogi Guaçu, o coronel Costa (PRTB) é o que declarou o maior patrimônio, de cerca de R$ 1,8 milhão. Sendo que a maior parte é referente a uma propriedade rural. Em seguida, com maior declaração, segue o ex-vereador Alex Tailândia (Republicanos) com R$ 880 mil e pelo atual vice-prefeito, Daniel Rossi (PL) com R$ 556 mil.

O bancário Marcelo Costa declarou R$ 229 mil. Em seguida, com menos patrimônio declarado estão o ex-vice-prefeito Marçal Damião (Solidariedade) com R$ 180 mil e o presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti (Cidadania) com R$ 57 mil. Faz parte do patrimônio não só imóveis, mas também valores em contas bancárias, aplicações e veículos.

Entre os candidatos a vice-prefeito, o professor Victor Alves (PSOL) não teve bens a declarar. O médico Dr. Denis foi o candidato a vice que apresentou o maior volume de bens, cerca de R$ 2,3 milhões. Patrimônio referente a aplicações financeira e imóveis.

A nutricionista Eunice Cremasco (PRTB) declarou um patrimônio de R$ 344 mil, seguida pelo major Marcos Tuckumantel (PSDB) com R$ 340 mil, pela assistente social Vânia Ribeiro (Republicanos) com R$ 295 mil e pelo professor Edson Domingues (Podemos) com R$ 42 mil.

Alex Tailândia (Republicanos) TOTAL EM BENS R$ 881.287,74

Veículo financiado (nome da esposa) – Cruze – R$ 49.668,00

Veículo Saveiro – R$ 30.000,00

Veículo Palio – R$ 40.000,00

4 Terrenos bairro da Roseira – R$ 8.660,75 (cada)

2 Terrenos bairro da Roseira – R$ 17.318,50 (cada)

Terreno loteamento Vale Verde – R$ 100.000,00

Imóvel em construção loteamento Vale Verde – R$ 10.020,86

Imóvel em construção – R$ 150.000,00

Terreno Chácara das Palmeiras – R$ 6.100,00

Fração de terreno Jardim Santa Terezinha – R$ 2.100,00

Imóvel (residência) – R$ 108.000,00

Prédio Comercial – R$ 22.710,18

Caderneta de poupança em nome da filha Layla Rabelo– R$ 3.111,88

Caderneta de poupança em nome de Laysa – R$ 3.113,44

Caderneta de poupança em nome próprio – R$ 38.257,30

Caderneta de poupança em nome da esposa Virley – R$ 20.683,48

Saldo em conta corrente – R$ 242,60

90% do capital social Colégio São Francisco, de Araras – R$ 18.000,00

5% do capital social Colégio Objetec Ltda em nome de Layla Rabelo – R$ 1.000,00

5% do capital social Colégio Objetec Ltda em nome de Laysa Rabelo – R$ 1.000,00

Previdência Privada – R$ 8.000,00

Previdência Privada em nome da esposa Virley– R$ 200.000,00

Candidata à vice

Vânia Ribeiro (Republicanos) TOTAL EM BENS R$ 295.000,00

Terreno – R$ 80.000,00

Veículo Corsa – R$ 20.000,00

Veículo Punto – R$ 25.000,00

Veículo Punto – R$ 20.000,00

Imóvel (residência ) – R$ 150.000,00

Candidato a Prefeito

Coronel Costa (PRTB) TOTAL EM BENS R$ 1.865.000,00

50% imóvel Rua Jair Pedro da Silva – R$ 250.000,00

Veículo Honda Civic – R$ 115.000,00

10% Fazenda Santa Clara – R$ 1.500.000,00

Candidata à vice

Eunice Cremasco (Republicanos) TOTAL EM BENS R$ 344.500,00

50% de imóvel Jardim Boa Esperança – R$ 85.000,00

50% de imóvel Jardim Igaçaba – R$ 60.000,00

Imóvel (residência) – Jardim Igaçaba – R$ 60.000,00

Terreno em loteamento Dr. Marajuara – Estiva Gerbi – R$ 70.000,00

Veículo Hyundai HB20 – R$ 69.500,00

Candidato a Prefeito

Daniel Rossi (PL) TOTAL EM BENS R$ 556.569,52

Apartamento, Condomínio Renascença – R$ 68.907,41

Saldo – R$340.000,00

Valor bloqueado em conta corrente – R$ 147.662,11

Candidato à vice

Dr. Denis (PTB) TOTAL EM BENS R$ 2.384.054,71

Caderneta de Poupança – R$ 420.057,80

Caderneta de Poupança – R$ 82.589,14

Aplicação em Renda Fixa (CDB, RDB e outros) – R$ 951,34

Aplicação em Renda Fixa (CDB, RDB e outros) – R$ 4.789,78

Aplicação em Renda Fixa (CDB, RDB e outros) – R$ 7.554,12

Aplicação em Renda Fixa (CDB, RDB e outros) – R$ 7.307,17

Aplicação em Renda Fixa (CDB, RDB e outros) – R$ 49.532,11

Aplicação em Renda Fixa (CDB, RDB e outros) – R$ 147.100,80

Aplicação em Renda Fixa (CDB, RDB e outros) – R$ 341.607,82

Depósito em conta corrente – R$ 42.832,18

Depósito em conta corrente – R$ 55.953,01

Apartamento Parque Real – R$ 25.000,00

Apartamento, Condomínio Taguá – R$ 45.000,00

Terreno, desmembramento de chácara, no Pantanal – R$ 40.000,00

52,64% de terreno, Jardim Pantanal – R$ 200.000,00

Terreno Jardim Santa Cruz – R$ 69.530,00

Terreno, Jardim Imperial – R$ 85.000,00

Terreno, Jardim Imperial – R$ 85.000,00

Gleba de terra, cidade Ibitiúra de Minas/MG – R$ 16.076,54

Veículo Etios HB – R$ 55.000,00

300 cotas da Unimed Regional da Baixa Mogiana – R$ 22.422,90

400 cotas da empresa Serviços Médicos Guaçuanos – R$ 750,00

Previdência Privada – R$ 430.000,00

Previdência Privada – R$ 150.000,00

Candidato a Prefeito

Marçal (SOLIDARIEDADE) TOTAL EM BENS R$ 180.000,00

2 Imóveis (residência) Jardim Ypê III – R$ 50.000,00 (cada)

Imóvel (residência) Jardim Ypê III – R$ 80.000,00

Candidato à vice

Prof. Edson (Podemos) TOTAL EM BENS R$ 42.830,00

Veículo Logan – R$ 15.000,00

Imóvel (residência) – Jardim Itacolomi – R$ 27.830,00

Candidato a Prefeito

Marçelo Costa (PT) TOTAL EM BENS R$ 229.400,00

Veículo Kawasaki ER – R$ 19.500,00

Veículo Kawasaki VERSYS – R$ 21.000,00

Veículo Nissan – R$ 24.000,00

50% imóvel no Parque Cidade Nova – R$ 164.900,00

Candidato à vice

Victor Alves (PSOL) TOTAL EM BENS – nenhum bem cadastrado

Candidato a Prefeito

Rodrigo Falsetti (Cidadania) TOTAL EM BENS R$ 57.626,71

Caderneta de Poupança – R$ 57.626,71

Candidato à vice

Major Tuckumantel (PSDB) TOTAL EM BENS R$ 340.339,22

¼ de imóvel no Jardim Presidente – R$ 1.500,00

Imóvel (residência) no Jardim Presidente – R$ 184.444,23

Imóvel (residência) no Jardim Presidente – R$ 100.000,00

¼ de imóvel no Jardim Santa Maria II– R$ 1.804,00

¼ de imóvel na Vila Leila – R$ 2.563,00

Depósito em conta corrente – R$ 2.847,99

Veículo Citröen AirCross – R$ 40.000,00

Veículo FIAT – R$ 7.000,00

Linha telefônica residencial – R$ 180,00