Decreto municipal libera apenas barracas de hortifrutigranjeiros

A partir de hoje (21), as feiras livres terão apenas as barracas de hortifrutigranjeiros. A medida visa coibir aglomerações em volta dos pontos de venda de bebidas e produtos alimentícios, por exemplo, pastel, lanche, pamonha, bolos e doces. É o que traz o decreto de situação de emergência no município.

Na feira livre realizada ontem (20) na Vila Paraíso o movimento já estava 50% menor que o normal, conforme observou o proprietário de uma barraca de pastel, Emerson dos Santos, 40. “E ontem (quinta-feira) no Ypê também estava devagar. Vendemos uns 30% menos que o habitual”, compara.

O feirante disse que diante do decreto municipal, pretende estudar novas maneiras de venda, como o serviço delivery. “Vou ter que me reorganizar”, comenta.