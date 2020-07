Decreto municipal proíbe crianças em supermercados

Em decreto municipal publicado neste sábado (11), o município proíbe a entrada de crianças menores de 12 anos nos supermercados. Trata-se de mais uma medida voltada ao combate do novo coronavírus e que, neste caso, visa evitar aglomerações nestes estabelecimentos. Já havia orientação para que apenas uma pessoa da família fosse às compras, evitando levar crianças e idosos aos estabelecimentos.

De acordo com o informado pela Secretaria de Comunicação Social, as lanchonetes, os restaurantes, os bares e os comércios que vendem bebidas (beers) estão autorizados a trabalhar nas modalidades drive thru, delivery (entrega) e retirada de segunda-feira a domingo. Com isto, não está autorizado o consumo no local, evitando ainda aglomeração ao redor dos pontos comerciais.

Todos os estabelecimentos devem adotar medidas rígidas de limpeza do ambiente e higienização frequente das superfícies de toques, como balcões, máquinas de cartões, telefones e uso de tapetes umedecidos com cloro ou água sanitária na entrada.

O distanciamento físico deve ser feito e o estabelecimento deve realizar o controle de acesso com orientação visível da capacidade de atendimento, distribuição de senhas e bloqueio, uma vez atingido o limite máximo de pessoas no local.