Decreto que aumenta tarifa pode ser suspenso

Vereadores irão votar neste sábado (29) decreto legislativo que susta decisão do prefeito, em sessão extraordinária

O Projeto de Decreto Legislativo nº 03 de 2020 foi apresentado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti (PTB), com o objetivo de sustar todos os efeitos do decreto nº 24.318 de autoria do prefeito Walter Caveanha (PTB), que autorizou o reajuste da tarifa do transporte coletivo. O decreto foi assinado no dia 17 de fevereiro e publicado no último dia 22 fixando o valor da tarifa em R$ 4,80.

Em âmbito nacional, a sustação de atos do Poder Executivo pelo Congresso Nacional é prevista no artigo 49, inciso V, da Constituição de 1988, e, no município, a mesma prática é autorizada pelo inciso XIX do artigo XIII da Lei Orgânica de Mogi Guaçu: “zelar pela preservação de sua competência administrativa e sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa”.

Com esse entendimento, o presidente da Câmara, com o apoio dos vereadores Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (PSD), Natalino Tony Silva (Rede) e Fábio Aparecido Luduvirgi Fileti, o Fabinho (PSDB), apresentou o decreto legislativo. O projeto de decreto justifica que o reajuste de 6,66% concedido pelo prefeito foi maior que o índice de inflação do período. “O aumento é desproporcional e abusivo”, cita o decreto.

A intenção da oposição era votar o decreto durante a sessão realizada nesta quinta-feira (27), mas os vereadores de situação não assinaram o regime de urgência. Além dos quatro vereadores, apenas o vereador Luiz Carlos Nogueira, o Carlos Kapa (PSD), assinou o regime de urgência, porém, os votos não foram suficientes. “Essa Casa perdeu a oportunidade de barrar esse aumento. Todos os presentes na audiência promovida pelo Comutran votaram contra o aumento e a Prefeitura não ouviu ninguém. Essa gestão é nada participativa”, criticou Rodrigo Falsetti.

Após uma ampla discussão sobre a necessidade de o decreto ser aprovado ainda na quinta-feira, o vereador Fabinho sugeriu que uma sessão extraordinária fosse realizada. “O decreto legislativo é de extrema importância para a população, inclusive o advogado da Câmara nos ajudou a elaborar o projeto, ou seja, já temos o parecer jurídico. Eu acredito que as comissões poderiam dar seus pareceres nesta noite e podemos votar em sessão extraordinária”, sugeriu o vereador ao reforçar que o principal objetivo da aprovação é a suspensão imediata do aumento, uma vez que o decreto legislativo poderia ser publicado neste sábado (29) para começar a valer na segunda-feira (2). “Poderíamos sustar o decreto e a população já não pagaria os trinta centavos de aumento a partir de segunda. Temos votos, pois todos aqui são contrários ao aumento da tarifa”, ressaltou.

DECRETO

Sessão extraordinária será neste sábado

Após a sugestão feita pelo vereador Fábio Aparecido Luduvirgi Fileti, o Fabinho (PSDB), o presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti (PTB), suspendeu a sessão na noite de quinta-feira (27) e os vereadores se reuniram na sala de reunião, a fim de que o advogado da Casa pudesse ser ouvido. Pelo telefone, o profissional falou com nove vereadores e explicou os trâmites e o que poderia acontecer com a aprovação do decreto.

Os vereadores Luís Zanco Neto (PTC) e Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde (PP) expuseram o receio de aprovar o decreto legislativo e a Prefeitura entrar com uma ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade), a fim de voltar a tarifa nos R$ 4,80. “Não queria alimentar a população de que algo vai acontecer e depois perdemos na Justiça”, comentou Zanco. O advogado deixou claro que o decreto legislativo é uma prerrogativa da Câmara e que a Prefeitura pode, sim, discutir o mérito da matéria na Justiça. “O decreto legislativo está embasado na lei orgânica e justifica que o reajuste concedido está acima do índice inflacionário e isso vai ter um questionamento e o Poder Judiciário é que deverá se manifestar”, explicou aos vereadores.

Comissões

O decreto legislativo teria que ter o parecer de duas comissões: de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Os vereadores que compõem a Comissão de Justiça e Redação estavam na reunião e assinaram o parecer. Porém, os vereadores Thomaz Caveanha (PTB) e Carlos Kapa já tinham deixado a Câmara e, por isso, não foi possível convocar a sessão extraordinária. Os vereadores chegaram a ligar para Carlos Kapa, mas ele informou que não voltaria. Já o celular do vereador Thomaz estava desligado e não foi possível o contato.

Por conta disso, o presidente da Câmara disse que aguardaria o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento para poder agendar a sessão extraordinária, a fim de que o decreto possa ser publicado na próxima terça-feira (3).

O vereador Carlos Kapa assinou o parecer logo pela manhã desta sexta-feira (28) e os vereadores Thomaz e Elias dos Santos, o Pastor Elias (PSC), deram seus pareceres no final da tarde. Assim, o presidente da Câmara convocou a sessão extraordinária para este sábado (29), às 14h00, para que o decreto legislativo seja votado em plenário.

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Membros Titulares

JÉFERSON LUÍS DA SILVA – PROS

LUCIANO FIRMINO VIEIRA – PP

LUÍS ZANCO NETO – PTC

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Membros Titulares

ELIAS DOS SANTOS – PSC

LUIZ CARLOS NOGUEIRA – PSD

THOMAZ DE OLIVEIRA CAVEANHA – PTB